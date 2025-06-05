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ЄС продовжив торговельний безвіз для української сталі та заліза

21:44, 5 червня 2025
Регламент набуде чинності 6 червня та діятиме протягом трьох років.
ЄС продовжив торговельний безвіз для української сталі та заліза
Фото: kurs.com.ua
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Рада ЄС продовжила дію сприятливого режиму торгівлі з Україною залізом і виробами зі сталі після 6 червня 2025 року. Таке рішення спрямоване на підтримку української економіки, яка зазнає серйозних втрат внаслідок збройної агресії РФ. Про це повідомило Міністерство економіки України.

«Продовження пільгового режиму для української сталі та заліза з боку ЄС є важливим для української економіки. Зокрема, для металургійного сектору, який зазнав значних втрат через бойові дії та знищення виробничих потужностей, це рішення є життєво важливим. Воно допоможе зберегти експорт, робочі місця та валютні надходження в країну», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Регламент набуде чинності 6 червня 2025 року, після припинення дії режиму «торговельного безвізу» між Україною та ЄС. Він діятиме протягом трьох років. Це дозволить українським виробникам продовжити експорт металургійної продукції до країн ЄС без застосування захисних заходів, квот чи інших обмежень.

Європейська Комісія зберігає за собою право тимчасово відновити захисні заходи для окремих видів продукції терміном до 12 місяців у разі, якщо імпорт з України значно зросте та завдасть шкоди виробникам у ЄС.

Міністерство економіки зазначило, що з 2018 року Європейський Союз застосовував захисні заходи до імпорту сталі та заліза з усього світу для захисту внутрішніх виробників. Втім, після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році, українську продукцію було тимчасово звільнено від дії цих заходів.

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ЄС Україна

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