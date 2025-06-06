У Києві 6 червня обмежать рух на Харківському шосе через ремонт

Обмеження діятимуть із 8:00 до 17:00.

Джерело фото: Суспільне

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У п’ятницю, 6 червня, на Харківському шосе в Києві обмежать рух транспорту. Про це повідомила КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть із 8:00 до 17:00. У цей час комунальники проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Володимира Рибака до вулиці Тростянецької.

Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Нагадаємо, що у Києві до 1 вересня частково обмежать рух транспорту вулицею Єлизавети Чавдар.

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