У Києві 6 червня обмежать рух на Харківському шосе через ремонт

У п’ятницю, 6 червня, на Харківському шосе в Києві обмежать рух транспорту. Про це повідомила КК «Київавтодор».
Обмеження діятимуть із 8:00 до 17:00. У цей час комунальники проводитимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Володимира Рибака до вулиці Тростянецької.
Водіїв просять враховувати цю інформацію під час планування маршрутів.
Нагадаємо, що у Києві до 1 вересня частково обмежать рух транспорту вулицею Єлизавети Чавдар.
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