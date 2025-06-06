В Киеве 6 июня ограничат движение по Харьковскому шоссе из-за ремонта

Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00.

Источник фото: Общественное

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В пятницу, 6 июня, на Харьковском шоссе в Киеве ограничат движение транспорта. Об этом сообщила КК «Киевавтодор».

Ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00. В это время коммунальные службы будут проводить текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Владимира Рыбака до улицы Тростянецкой.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Напомним, что в Киеве до 1 сентября частично ограничат движение транспорта по улице Елизаветы Чавдар.

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