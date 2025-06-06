Кабмин усовершенствовал механизм эвакуации раненых военнослужащих

Модель предусматривает, что в определенных случаях эвакуация пациентов будет осуществляться сразу в те медицинские учреждения, которые имеют необходимые ресурсы и специалистов для оказания специализированной помощи, минуя лишние этапы.

Фото: kharkivoda.gov.ua

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Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое усовершенствует механизм прицельной медицинской эвакуации военнослужащих, получивших ранения, травмы или заболевания в результате вооруженной агрессии РФ. Реализация механизма позволит военнослужащим с тяжелыми поражениями быстрее получать специализированную помощь в определенных медицинских учреждениях. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что ранее подобный подход уже применяли отдельные подразделения по договоренности с учреждениями здравоохранения. Теперь он распространен на всю систему оказания помощи раненым военным.

Модель предусматривает, что в определенных случаях эвакуация пациентов будет происходить сразу в те медицинские учреждения, которые располагают необходимыми ресурсами и специалистами для предоставления специализированной помощи, минуя ненужные этапы. Это позволит сократить время транспортировки, минимизировать риски инфекционных осложнений и обеспечить надлежащий уровень медицинской помощи в кратчайшие сроки.

Прицельная эвакуация необходима в случаях тяжелых черепно-мозговых травм, сложных переломов, ожогов, поражений внутренних органов, ранений крупных сосудов и других критических состояний, когда промедление или многоэтапная транспортировка могут привести к ухудшению состояния или инвалидизации пациента.

Примерный перечень ранений, травм и заболеваний, при которых оказание медицинской помощи требует прицельной эвакуации, а также противопоказания к такой эвакуации определены в постановлении.

Прицельная эвакуация будет осуществляться в надкластерные и кластерные больницы способной сети, государственные медучреждения, которые имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины, а также в частные медицинские учреждения (при их согласии на участие в системе прицельной эвакуации).

Такие учреждения будут проходить мониторинг наличия свободных коек, что позволит оперативно определять оптимальный маршрут эвакуации и избегать перегрузки отдельных больниц.

Координацию процесса осуществляет государственное учреждение «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МОЗ Украины». Именно оно будет определять учреждения для приема пациентов, организовывать взаимодействие с областными центрами экстренной медицинской помощи и обеспечивать надлежащий уровень логистики.

Перемещение раненых между учреждениями будут осуществлять областные центры ЭМП, которые имеют необходимые ресурсы и опыт.

Прицельную эвакуацию инициируют еще на догоспитальном этапе команды военных медиков. Профильная медицинская команда совместно с координатором медицинского подразделения оценивает состояние пациента, характер повреждений и определяет возможность транспортировки.

Этот шаг позволит сформировать четкую, эффективную и жизненно важную цепочку медицинской помощи для военнослужащих — от места ранения до высокоспециализированной помощи.

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