Кабмін удосконалив механізм евакуації поранених військових

Модель передбачає, що у визначених випадках евакуацію пацієнтів здійснюватимуть одразу до тих медичних закладів, які мають необхідні ресурси та фахівців для надання спеціалізованої допомоги, оминаючи зайві етапи.

Фото: kharkivoda.gov.ua

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Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка удосконалює механізм прицільної медичної евакуації військовослужбовців, що зазнали поранень, травм або захворювань унаслідок збройної агресії РФ. Реалізація механізму дозволить військовим з тяжкими ураженнями швидше отримували спеціалізовану допомогу в визначених медичних закладах. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що раніше подібний підхід вже використовували окремі підрозділи за домовленістю із закладами охорони здоровʼя. Тепер його поширено на всю систему надання допомоги пораненим військовим.

Модель передбачає, що у визначених випадках евакуацію пацієнтів здійснюватимуть одразу до тих медичних закладів, які мають необхідні ресурси та фахівців для надання спеціалізованої допомоги, оминаючи зайві етапи. Це дозволить скоротити час транспортування, мінімізувати ризики інфекційних ускладнень і забезпечити належний рівень медичної допомоги в найкоротші строки. Прицільна евакуація необхідна у випадках важких черепно-мозкових травм, складних переломів, опіків, уражень внутрішніх органів, поранень великих судин та інших критичних станів, коли зволікання або багатоетапне транспортування може призвести до погіршення стану або інвалідизації пацієнта. Орієнтовний перелік поранень, травм та захворювань, надання медичної допомоги при яких потребує прицільної медичної евакуації, а також протипоказання до такої евакуації визначений в постанові.

Прицільна евакуація буде здійснюватися до надкластерних і кластерних лікарень спроможної мережі, державних медзакладів, які мають договори з Національною службою здоров’я України та приватних медичних закладів (за умови їхньої згоди на участь у системі прицільної евакуації).

Такі заклади проходитимуть моніторинг на наявність вільних ліжок, що дозволить оперативно визначати оптимальний маршрут евакуації та уникати перевантаження окремих лікарень. Координацію процесу здійснює державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України». Саме він визначатиме заклади для прийому пацієнтів, організовуватиме взаємодію з обласними центрами екстреної медичної допомоги та забезпечуватиме належний рівень логістики. Переміщення поранених між закладами здійснюватимуть обласні центри ЕМД, які мають необхідні ресурси й досвід.

Прицільну евакуацію ініціюють ще на догоспітальному етапі команди військових медиків. Профільна медична команда разом із координатором медичного підрозділу оцінює стан пацієнта, характер ушкоджень та визначає можливість транспортування.

Цей крок дозволить сформувати чіткий, ефективний і життєво важливий ланцюг медичної допомоги для військовослужбовців – від місця поранення до високоспеціалізованої допомоги.

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