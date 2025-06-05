Сі Цзіньпін запросив Дональда Трампа відвідати Китай — деталі телефонної розмови

Трамп і Сі Цзіньпін обговорили торговельну угоду і корисні копалини.

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Як відомо, 5 червня президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Під час розмови Сі Цзіньпін запросив Трампа до Китаю. У ході діалогу лідер Китаю підкреслив важливість обережного підходу до питання Тайваню.

Сторони погодилися якомога швидше розпочати новий раунд переговорів.

Дональд Трамп у своїй соцмережі прокоментував розмову з китайським лідером. Під час розмови, яка тривала півтори години, сторони обговорили деталі укладеної торговельної угоди.

За словами Трампа, основна тема розмови - торгівля.

"Я щойно завершив дуже продуктивну телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої ми обговорили деякі деталі нещодавно укладеної та погодженої торговельної угоди. Розмова тривала приблизно півтори години і завершилася дуже позитивним результатом для обох країн.

Більше не повинно залишатися жодних питань щодо складності питання рідкісноземельних елементів. Наші команди незабаром зустрінуться на локації, яку ще буде визначено.

Сполучені Штати представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір. Під час розмови президент Сі люб’язно запросив першу леді та мене відвідати Китай, і я відповів взаємним запрошенням.

Як президенти двох великих націй, ми обидва з нетерпінням чекаємо на цю можливість. Розмова була майже повністю зосереджена на питаннях торгівлі. Питання Росії/України чи Ірану не обговорювалися. Ми повідомимо медіа про розклад і місце проведення зустрічі, яка відбудеться незабаром", — розповів Трамп.

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