Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову

Подробиці розмови Трампа і Сі Цзіньпіна наразі не розголошують.

Фото: EPA-EFE

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У четвер, 5 червня, президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Про це повідомляє державна інформаційна агенція Китаю Хinhua.

Зазначається, що розмова лідерів відбулася на прохання глави Білого дому. Проте деталі діалогу наразі не розголошують.

Нагадаємо, 3 червня прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що цього тижня може відбутися телефонна розмова глав двох держав.

29 травня Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що він зможе провести телефонну розмову з Сі Цзіньпіном та вирішити розбіжності щодо торгівлі.

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