Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Подробности разговора Трампа и Си Цзиньпина пока не разглашаются.

Фото: EPA-EFE

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В четверг, 5 июня, президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает государственное информационное агентство Китая Хinhua.

Отмечается, что разговор лидеров состоялся по инициативе главы Белого дома. Однако детали диалога пока не разглашаются.

Напомним, 3 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что на этой неделе может состояться телефонный разговор глав двух государств.

29 мая Дональд Трамп выразил уверенность в том, что он сможет провести телефонный разговор с Си Цзиньпином и разрешить разногласия по торговли.

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