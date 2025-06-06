У Києві затримали іноземців, які, погрожуючи гранатою, змусили перехожого перерахувати їм 5000 грн

Зловмисниками виявилися іноземці, віком 34 та 41 років.

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У Києві правоохоронці затримали двох іноземців, які на проспекті Соборності підійшли до перехожого та погрожуючи застосуванням гранати змусили його перерахувати на їх рахунок 5000 гривень. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили дані підозрюваних та маршрут їх руху. Зокрема, зловмисниками виявилися іноземці, віком 34 та 41 років, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та один з яких перебуває у міжнародному розшуку.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваних у розбійному нападі в орендованих квартирах на території району.

Встановлено, що ділки погрожували чоловікові імітаційною гранатою. Зокрема, в одного з них вилучено банківську картку, на яку, дружина потерпілого перерахувала гроші.

Наразі затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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