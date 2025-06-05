Апеляційний суд призначив більш м’яке покарання 22-річному чоловіку за розповсюдження канабісу

Чоловіка взяли під варту в залі суду.

Джерело фото: rva.court.gov.ua

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Рівненський апеляційний суд розглянув кримінальне провадження за апеляційною скаргою прокурора, поданою на вирок місцевого суду, яким рівнянина визнано винним та засуджено за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб) із застосуванням ст. 69 цього Кодексу, на 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки та покладенням на нього обов’язків, передбачених ч.1 ст. 76 цього Кодексу.

Прокурор вказав, що досудовим розслідуванням доведено, що обвинувачений, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, кримінальне провадження щодо яких виділене в окреме провадження, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, який зберігав з метою збуту у полімерних пакетиках, обмотаних чорною ізоляційною стрічкою, із вмістом рослинної речовини зеленого кольору, та ховав у різних місцях на вулицях і парках Рівного. Фотознімки кожного сховку, які містилися в його телефоні, мав надсилати невстановленим особам через один із месенджерів та отримати грошову винагороду.

Прокурор наголосив, що вчинений злочин належить до категорії тяжких, тому звільнення від відбування покарання з іспитовим строком є неправильним, просив скасувати вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання й ухвалити новий вирок, яким обвинуваченого визнати винним за ч. 2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років із конфіскацією майна.

Проти задоволення апеляційної скарги прокурора виступили захисниця та обвинувачений, просили залишити оскаржуваний вирок місцевого суду без змін, а апеляційну скаргу — без задоволення.

Колегія суддів, вивчивши матеріали справи, заслухавши доводи прокурора та думку сторони захисту, взявши до уваги пом’якшуючі обставини – щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та відсутність обставин, які обтяжують покарання, дані про особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягався, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується загалом позитивно, є членом помісної церкви, врахувавши його молодий вік і посткримінальну поведінку, а також відсутність відомостей щодо вчинення обвинуваченим інших протиправних діянь, що свідчить про його бажання стати на шлях виправлення, прийшла до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги. Водночас судом ураховано суспільну небезпечність і тяжкість цього злочину, на що послався прокурор в апеляційній скарзі.

Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував та ухвалив новий вирок, яким визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та призначив йому більш м’яке покарання, ніж передбачене цією нормою, із застосування ст.69 цього Кодексу, 3 роки позбавлення волі без конфіскації належного йому на праві власності майна.

22-річного рівнянина взяли під варту в залі судового засідання.

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