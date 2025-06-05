Апелляционный суд назначил более мягкое наказание 22-летнему мужчине за распространение каннабиса

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Источник фото: rva.court.gov.ua

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Ровенский апелляционный суд рассмотрел уголовное производство по апелляционной жалобе прокурора, поданной на приговор местного суда, которым обвиняемый был признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта особо опасного наркотического средства, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц) с применением ст. 69 УК Украины к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. На основании ст. 75 УК обвиняемый был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года и возложением на него обязанностей, предусмотренных ч.1 ст. 76 этого Кодекса.

Прокурор указал, что досудебным расследованием установлено: обвиняемый, имея умысел на незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотических средств, из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, по предварительному сговору с неустановленными лицами (производство в их отношении выделено в отдельное), незаконно приобрел особо опасное наркотическое средство каннабис. Он хранил его с целью сбыта в полиэтиленовых пакетах, обмотанных черной изолентой, с растительным веществом зеленого цвета и прятал в различных местах на улицах и в парках Ровно. Фотографии каждого тайника, хранившиеся в его телефоне, он должен был отправлять неизвестным лицам через мессенджер и получить денежное вознаграждение.

Прокурор подчеркнул, что совершенное преступление относится к категории тяжких, поэтому освобождение от отбывания наказания условно является необоснованным. Он просил отменить приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания и вынести новый приговор — признать обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 307 УК Украины и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сторона защиты — адвокат и сам обвиняемый — просили оставить приговор местного суда без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Коллегия судей, изучив материалы дела, заслушав доводы сторон, учла смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств, положительную характеристику личности обвиняемого (не судим, не состоит на учете у нарколога и психиатра, характеризуется положительно, является членом поместной церкви), его молодой возраст и поведение после преступления. Также не было данных о совершении им других правонарушений, что свидетельствует о намерении встать на путь исправления. Учитывая это, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, одновременно принимая во внимание общественную опасность преступления.

Апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый — признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 307 УК Украины и назначил более мягкое наказание, предусмотренное ст. 69 УК — 3 года лишения свободы без конфискации имущества.

22-летнего жителя Ровно взяли под стражу в зале суда.

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