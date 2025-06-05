В Одесской области разоблачили помощника судьи, который требовал взятку за закрытие административного дела

В прокуратуре заявили, что служащий уверял, что «имеет влияние на судью и может обеспечить принятие нужного решения».

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В Одесской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении помощнику судьи одного из районных судов области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Об этом информирует официальный сайт Одесской областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что подозреваемый требовал от гражданина 41 тыс. грн за содействие в закрытии административного производства.

«Речь шла о деле по факту управления транспортным средством без водительского удостоверения.

Служащий уверял, что имеет влияние на судью и может обеспечить принятие нужного решения — о закрытии дела в связи с отсутствием события и состава правонарушения», — заявили в прокуратуре.

Также там добавили, что подозреваемого задержали «на горячем» во время получения неправомерной выгоды и передачи постановления о закрытии административного дела.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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