В киевском метро временно недоступна бесконтактная оплата проезда из-за технического сбоя в «Ощадбанке», — КГГА

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В КГГА сообщили, что в столице из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.

Отмечается, что специалисты банка работают над устранением неисправности.

Оплатить проезд можно:

- транспортной картой;

- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

- бумажным qr-билетом.

"О возобновлении возможности оплаты проезда по бесконтактной банковской карте сообщим дополнительно", - добавили в КГГА.

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