В КГГА сообщили, что в столице из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро.
Отмечается, что специалисты банка работают над устранением неисправности.
Оплатить проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажным qr-билетом.
"О возобновлении возможности оплаты проезда по бесконтактной банковской карте сообщим дополнительно", - добавили в КГГА.
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