У Києві тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду в метро, — КМДА

У київському метро тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду через технічний збій в «Ощадбанку», — КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У КМДА повідомили, що у столиці через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

Зазначається, що фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Сплатити за проїзд можна:

- транспортною картою;

- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

- паперовим qr-квитком.

"Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково", - додали у КМДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.