У Києві тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду в метро, — КМДА

У КМДА повідомили, що у столиці через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.
Зазначається, що фахівці банку працюють над усуненням несправності.
Сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
"Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською картою повідомимо додатково", - додали у КМДА.
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