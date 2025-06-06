На Хмельниччині палац за проектом італійського архітектора внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток

Са­ди­бі кня­зя Сан­гушка надали охоронний статус.

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Садибу князя Сангушка в Ізяславі внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Зазначимо, що садиба князя Сангушка – пам'ятка ХVII-ХVIІІ століть. До архітектурного комплексу входять палац, дворик із аркадами, місток, костел місіонерів.

Палацпобудований у середині ХVIІІ ст. за проектом і під керівництвом італійського архітектора Паоло Антоніо Фонтані у стилі бароко. Двоповерховий прямокутний в плані палац сформувався на основі бастіонного замку, збудованого на правому березі р. Горині в 1620-1630-х роках.

Аби надати пам'ятці охоронний статус, Хмельницька обласна прокуратура ініціювала провадження у справі. Після відкриття провадження у справі відповідач добровільно виконав вимоги, викладені у позові прокуратури.

Внесення вказаного об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України забезпечить державний захист та сприятиме збереженню історичного та культурного надбання для наступних поколінь.

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