На Хмельниччині палац за проектом італійського архітектора внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток

Садибу князя Сангушка в Ізяславі внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.
Зазначимо, що садиба князя Сангушка – пам'ятка ХVII-ХVIІІ століть. До архітектурного комплексу входять палац, дворик із аркадами, місток, костел місіонерів.
Палацпобудований у середині ХVIІІ ст. за проектом і під керівництвом італійського архітектора Паоло Антоніо Фонтані у стилі бароко. Двоповерховий прямокутний в плані палац сформувався на основі бастіонного замку, збудованого на правому березі р. Горині в 1620-1630-х роках.
Аби надати пам'ятці охоронний статус, Хмельницька обласна прокуратура ініціювала провадження у справі. Після відкриття провадження у справі відповідач добровільно виконав вимоги, викладені у позові прокуратури.
Внесення вказаного об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України забезпечить державний захист та сприятиме збереженню історичного та культурного надбання для наступних поколінь.
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