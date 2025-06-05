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WhatsApp дозволить користувачам створювати чат-боти на основі ШІ

21:30, 5 червня 2025
Функція вже з'явилася у тестовій версії для обмеженої кількості користувачів.
WhatsApp дозволить користувачам створювати чат-боти на основі ШІ
Фото: 9to5mac.com
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Месенджер WhatsApp готує інструмент, що дасть змогу користувачам налаштувати персонального асистента на основі штучного інтелекту. Функція наближає месенджер до форматів Custom GPT від OpenAI та Gems від Google, повідомляє 9to5Mac.

Новий розділ AI Studio наразі доступний лише окремим бета-тестерам на iOS та Android. Через покроковий інтерфейс користувач обирає роль помічника — від наставника з навчання до співрозмовника-жартівника чи дорожнього консультанта — і налаштовує тон розмови: спокійний, енергійний, професійний тощо. На основі цих рішень система пропонує підказки, щоб сформувати характер і поведінку бота.

Створені чат-боти будуть приватними за замовчуванням, проте автор може поділитися ними через унікальне посилання, подібно до механізму в OpenAI та Google. Хоча крамниця GPT від OpenAI не стала масовим трендом, вона залишилася зручним майданчиком для творчих ідей, і Meta, імовірно, спробує повторити цей підхід.

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WhatsApp штучний інтелект

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