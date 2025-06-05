WhatsApp позволит пользователям создавать чат-боты на основе ИИ

Функция уже появилась в тестовой версии для ограниченного числа пользователей.

Фото: 9to5mac.com

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Мессенджер WhatsApp готовит инструмент, который позволит пользователям настроить персонального помощника на основе искусственного интеллекта. Эта функция приближает мессенджер к форматам Custom GPT от OpenAI и Gems от Google, сообщает 9to5Mac.

Новый раздел AI Studio пока доступен лишь отдельным бета-тестерам на iOS и Android. Через пошаговый интерфейс пользователь выбирает роль помощника — от наставника по обучению до собеседника-шутника или дорожного консультанта — и настраивает тон общения: спокойный, энергичный, профессиональный и т. п. На основе этих решений система предлагает подсказки для формирования характера и поведения бота.

Созданные чат-боты по умолчанию будут приватными, однако автор сможет поделиться ими через уникальную ссылку — аналогично механизму в OpenAI и Google. Хотя магазин GPT от OpenAI не стал массовым трендом, он остался удобной площадкой для творческих идей, и Meta, вероятно, попытается повторить этот подход.

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