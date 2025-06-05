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Верховная Рада поддержала переименование более 180 населенных пунктов

18:48, 5 июня 2025
Верховная Рада поддержала переименование более 180 населенных пунктов в разных регионах Украины.
Верховная Рада поддержала переименование более 180 населенных пунктов
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Верховная Рада Украины 5 июня на пленарном заседании поддержала в целом два проекта постановлений о переименовании населенных пунктов: № 11363 — «О переименовании отдельных населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка», и № 13259 — «О переименовании отдельных населенных пунктов».

В рамках первого постановления переименованы 165 населенных пунктов в 16 областях Украины (в частности, в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и других). Изменения касаются названий, которые содержали символику российской империи или не соответствовали стандартам государственного языка, во исполнение Закона «О осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Среди переименованных:

• 1 город,
• 18 поселков,
• 146 сел.

Второе постановление предусматривает переименование еще 19 населенных пунктов в 9 областях (в частности, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской), в соответствии с нормами Закона «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины». Среди них:

• 3 поселка,
• 16 сел.

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Верховная Рада Украины

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