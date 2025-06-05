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Верховна Рада підтримала перейменування понад 180 населених пунктів

18:48, 5 червня 2025
Верховна Рада підтримала перейменування понад 180 населених пунктів у різних регіонах України.
Верховна Рада підтримала перейменування понад 180 населених пунктів
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Верховна Рада України 5 червня під час пленарного засідання підтримала в цілому два проєкти постанов щодо перейменування населених пунктів: № 11363 — «Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови», та № 13259 — «Про перейменування окремих населених пунктів».

У межах першої постанови перейменовано 165 населених пунктів у 16 областях України (зокрема, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та інших). Зміни стосуються назв, які містили символіку російської імперії або не відповідали стандартам державної мови, на виконання Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Серед перейменованих:

  • 1 місто,
  • 18 селищ,
  • 146 сіл.

Друга постанова передбачає перейменування ще 19 населених пунктів у 9 областях (зокрема, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській), відповідно до норм Закону «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Серед них:

  • 3 селища,
  • 16 сіл.

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Верховна Рада України

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