Верховна Рада підтримала перейменування понад 180 населених пунктів у різних регіонах України.

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Верховна Рада України 5 червня під час пленарного засідання підтримала в цілому два проєкти постанов щодо перейменування населених пунктів: № 11363 — «Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови», та № 13259 — «Про перейменування окремих населених пунктів».

У межах першої постанови перейменовано 165 населених пунктів у 16 областях України (зокрема, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та інших). Зміни стосуються назв, які містили символіку російської імперії або не відповідали стандартам державної мови, на виконання Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Серед перейменованих:

1 місто ,

, 18 селищ ,

, 146 сіл.

Друга постанова передбачає перейменування ще 19 населених пунктів у 9 областях (зокрема, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській), відповідно до норм Закону «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Серед них:

3 селища ,

, 16 сіл.

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