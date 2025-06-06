Українцям нагадали, як відновити посвідчення водія, якщо його немає в електронних сервісах

Отримати нове посвідчення водія можна у сервісному центрі МВС.

Фото: hsc.gov.ua

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Головний сервісний центр МВС нагадав, як відновити посвідчення водія, якщо його немає в електронних сервісах.

«Якщо ваше посвідчення видали до 2013 року, воно може не відображатися в Кабінет водія чи Дії. Відновити його онлайн не вдасться, але це можна зробити легко у сервісному центрі МВС», - йдеться у повідомленні.

Що для цього потрібно?

- паспорт або ID-картка з підтвердженням місця проживання;

- ІПН;

- медична довідка (на час воєнного стану не обов’язкова).

«Ми зробимо фото і видамо нове посвідчення водія на 30 років – того ж дня! Після отримання документ відобразиться в електронних сервісах», - додали у сервісному центрі МВС.

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