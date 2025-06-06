Украинцам напомнили, как восстановить водительское удостоверение, если его нет в электронных сервисах

Получить новое водительское удостоверение можно в сервисном центре МВД.

Фото: hsc.gov.ua

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Главный сервисный центр МВД напомнил, как восстановить водительское удостоверение, если оно отсутствует в электронных сервисах.

«Если ваше удостоверение было выдано до 2013 года, оно может не отображаться в Кабинете водителя или в приложении Дія. Восстановить его онлайн не получится, но это легко можно сделать в сервисном центре МВД», — говорится в сообщении.

Что для этого нужно?

паспорт или ID-карта с подтверждением места проживания;

ИНН;

медицинская справка (на время военного положения не обязательна).

«Мы сделаем фото и выдадим новое водительское удостоверение на 30 лет — в тот же день! После получения документ отобразится в электронных сервисах», — добавили в сервисном центре МВД.

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