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Украинцам напомнили, как восстановить водительское удостоверение, если его нет в электронных сервисах

07:18, 6 июня 2025
Получить новое водительское удостоверение можно в сервисном центре МВД.
Украинцам напомнили, как восстановить водительское удостоверение, если его нет в электронных сервисах
Фото: hsc.gov.ua
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Главный сервисный центр МВД напомнил, как восстановить водительское удостоверение, если оно отсутствует в электронных сервисах.

«Если ваше удостоверение было выдано до 2013 года, оно может не отображаться в Кабинете водителя или в приложении Дія. Восстановить его онлайн не получится, но это легко можно сделать в сервисном центре МВД», — говорится в сообщении.

Что для этого нужно?

  • паспорт или ID-карта с подтверждением места проживания;
  • ИНН;
  • медицинская справка (на время военного положения не обязательна).

«Мы сделаем фото и выдадим новое водительское удостоверение на 30 лет — в тот же день! После получения документ отобразится в электронных сервисах», — добавили в сервисном центре МВД.

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МВД сервисный центр МВД

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