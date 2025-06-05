РФ зруйнувала будівлю Херсонської обласної держадміністрації – фото

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що 5 червня вона зазнала одразу двох ударів.

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Будівля Херсонської обласної державної адміністрації зруйновано внаслідок російських ударів. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо», - написав Прокудін та виставив фотографію зруйнованої будівлі.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що будівля обладміністрації вже давно не використовувалася і неодноразово була під ворожим обстрілом.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також опублікував фото зруйнованої будівлі, відзначивши, що 5 червня вона зазнала одразу двох ударів.

«Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня», - вказав він.

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