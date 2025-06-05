РФ зруйнувала будівлю Херсонської обласної держадміністрації – фото

Будівля Херсонської обласної державної адміністрації зруйновано внаслідок російських ударів. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо», - написав Прокудін та виставив фотографію зруйнованої будівлі.
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що будівля обладміністрації вже давно не використовувалася і неодноразово була під ворожим обстрілом.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак також опублікував фото зруйнованої будівлі, відзначивши, що 5 червня вона зазнала одразу двох ударів.
«Херсонська ОДА, другий удар росіян за день. Навіщо? В чому логіка дій? Вона ж повністю відсутня», - вказав він.
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