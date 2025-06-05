Верховна Рада ухвалила закон для посилення молодіжної політики

Фінансування зможе надходити не лише з держбюджету, а й від бізнесу, благодійників та інших джерел.

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Верховна Рада України прийняла Закон щодо вдосконалення фінансування молодіжної політики (реєстр. № 12298). Документ відкриває шлях до ширшого залучення ресурсів — тепер підтримку молоді можна фінансувати не лише з державного бюджету чи за рахунок міжнародної допомоги, а й завдяки внескам благодійників, бізнесу та інших джерел.

Зазначається, що в умовах війни українська молодь стикається з новими викликами, а система підтримки потребує гнучкості, адаптивності та додаткових ресурсів.

Новий закон дозволить розширити доступ молоді до актуальних можливостей, підтримати більше ініціатив, підвищити ефективність та прозорість у використанні коштів. Окрему увагу приділено зміцненню молодіжних центрів, зокрема мобільних, які відіграють важливу роль у громадах.

Це рішення є кроком до створення сильної, сучасної молодіжної політики, яка відповідає викликам часу.

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