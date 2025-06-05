Верховная Рада приняла закон для усиления молодежной политики

Финансирование сможет поступать не только из госбюджета, но и от бизнеса, благотворителей и других источников.

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Верховная Рада Украины приняла Закон о совершенствовании финансирования молодежной политики (реестр. № 12298). Документ открывает путь к более широкому привлечению ресурсов — теперь поддержку молодежи можно финансировать не только из государственного бюджета или за счет международной помощи, но и благодаря взносам благотворителей, бизнеса и других источников.

Отмечается, что в условиях войны украинская молодежь сталкивается с новыми вызовами, а система поддержки требует гибкости, адаптивности и дополнительных ресурсов.

Новый закон позволит расширить доступ молодежи к актуальным возможностям, поддержать больше инициатив, повысить эффективность и прозрачность использования средств. Отдельное внимание уделено укреплению молодежных центров, в том числе мобильных, которые играют важную роль в общинах.

Это решение является шагом к созданию сильной, современной молодежной политики, которая отвечает вызовам времени.

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