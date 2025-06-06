В Хмельницкой области дворец по проекту итальянского архитектора внесли в Госреестр недвижимых памятников

Усадьбе князя Сангушко предоставили охранный статус.

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Усадьбу князя Сангушко в Изяславе внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Отметим, что усадьба князя Сангушко – памятник ХVII-ХVIII веков. В архитектурный комплекс входят дворец, дворик с аркадами, мостик, костел миссионеров.

Дворец построен в середине XVIII в. по проекту и под руководством итальянского архитектора Паоло Антонио Фонтани в стиле барокко. Двухэтажный прямоугольный в плане дворец сформировался на основе бастионного замка, построенного на правом берегу р. Горы в 1620-1630-х годах.

Чтобы предоставить памятнику охранный статус, Хмельницкая областная прокуратура инициировала производство по делу. После открытия производства по делу ответчик добровольно выполнил требования, изложенные в иске прокуратуры.

Внесение указанного объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины обеспечит государственную защиту и будет способствовать сохранению исторического и культурного достояния для последующих поколений.

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