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На Одещині викрили помічника судді, який вимагав хабар за закриття адміністративної справи

19:43, 5 червня 2025
У прокуратурі заявили, що службовець запевняв, що «має вплив на суддю та може забезпечити ухвалення необхідного рішення».
На Одещині викрили помічника судді, який вимагав хабар за закриття адміністративної справи
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На Одещині правоохоронці викрили та повідомлено про підозру помічнику судді одного з районних судів області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Про це інформує офіційний сайт Одеської обласної прокуратури.

У відомстві зазначили, що підозрюваний вимагав від громадянина 41 тис грн за сприяння у закритті адміністративного провадження.

«Йшлося про справу щодо керування транспортним засобом без посвідчення водія.

Службовець запевняв, що має вплив на суддю та може забезпечити ухвалення необхідного рішення – про закриття справи у зв’язку з відсутністю події та складу правопорушення», - заявили у прокуратурі.

Також там додали, що підозрюваного затримано «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди та передачі постанови про закриття адмінсправи.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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