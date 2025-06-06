В Киеве задержали иностранцев, которые, угрожая гранатой, заставили прохожего перевести им 5000 грн

Злоумышленниками оказались иностранцы в возрасте 34 и 41 года.

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В Киеве правоохранители задержали двух иностранцев, которые на проспекте Соборности подошли к прохожему и, угрожая применением гранаты, заставили его перевести на их счет 5000 гривен. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили данные подозреваемых и маршрут их передвижения. В частности, злоумышленниками оказались иностранцы в возрасте 34 и 41 года, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, и один из них находится в международном розыске.

Позже правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении в арендованных квартирах на территории района.

Установлено, что нападавшие угрожали мужчине имитационной гранатой. У одного из них была изъята банковская карта, на которую жена потерпевшего перевела деньги.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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