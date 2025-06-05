Си Цзиньпин пригласил Дональда Трампа посетить Китай — детали телефонного разговора.

Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговое соглашение и полезные ископаемые.

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Как известно, 5 июня президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Во время разговора Си Цзиньпин пригласил Трампа в Китай. В ходе диалога лидер Китая подчеркнул важность осторожного подхода к вопросу Тайваня.

Стороны договорились как можно скорее начать новый раунд переговоров.

Дональд Трамп в своей социальной сети прокомментировал разговор с китайским лидером. Во время разговора, который длился полтора часа, стороны обсудили детали заключенного торгового соглашения.

По словам Трампа, основная тема разговора — торговля.

"Я только что завершил очень продуктивный телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которого мы обсудили некоторые детали недавно заключенного и согласованного торгового соглашения. Разговор длился примерно полтора часа и завершился очень позитивным результатом для обеих стран.

Больше не должно оставаться никаких вопросов относительно сложности вопроса редкоземельных элементов. Наши команды вскоре встретятся на локации, которую еще предстоит определить.

Соединенные Штаты будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Лутник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир. Во время разговора президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимным приглашением.

Как президенты двух великих наций, мы оба с нетерпением ждем этой возможности. Разговор был почти полностью сосредоточен на вопросах торговли. Вопросы России/Украины или Ирана не обсуждались. Мы сообщим медиа о расписании и месте проведения встречи, которая состоится в ближайшее время", — рассказал Трамп.

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