У Києві до 1 вересня частково обмежать рух транспорту вулицею Єлизавети Чавдар

Дорожники ремонтуватимуть ділянку дороги від вул. Бориса Гмирі до вул. Софії Русової.

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Із 24 травня до 1 вересня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Єлизавети Чавдар. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Дарницького району розпочинають поточний ремонт ділянки від вул. Бориса Гмирі до вул. Софії Русової.

Передбачено відремонтувати оглядові колодязі та зливоприймачі, влаштувати новий верхній шар асфальтобетонного покриття дороги та ремонт тротуарів.

Також будуть враховані принципи безбар’єрності – на пішохідних переходах понизять бордюри та влаштують тактильну навігацію.

«Для проїзду транспорту роботи виконуватимуть поетапно – не перекриваючи повністю рух вулицею», - заявили у КК.

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