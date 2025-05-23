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Стало відомо, чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді

23:30, 23 травня 2025
Роботодавець має право звільнити працівника за невідповідність займаній посаді, але тільки за певних умов, передбачених законодавством.
Стало відомо, чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області роз’яснило, чи може роботодавець звільнити працівника за «невідповідність» посаді.

Так, роботодавець має право звільнити працівника за невідповідність займаній посаді, але тільки за певних умов, передбачених законодавством.

Звільнення за невідповідність посаді передбачено пунктом 2 частини першої статті 40 КЗпП України. Це означає, що невідповідність кваліфікації працівника займаній посаді або виконуваній роботі може бути підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Якщо невідповідність виявлена протягом строку випробування, роботодавець може звільнити працівника, попереджаючи його про це письмово за три дні. Період випробування не може перевищувати 3 місяців, та 6 місяців у разі погодження з профспілкою.

У разі, якщо виявлена невідповідність працівника займаній посаді не пов'язана з недостатньою кваліфікацією, звільнення за цією підставою буде неправомірним.

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