На Житомирщині 25-річна матір проігнорувала лікування сина — дитина померла, жінку судитимуть

Жінка знала про ваду серця у немовляти та необхідність операції, але не звернулася по медичну допомогу, що призвело до смерті дитини.

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У Звягелі судитимуть матір, чия бездіяльність призвела до смерті дитини. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт відносно 25-річної жительки Звягельського району за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а саме смерть дитини (ст. 166 КК України).

За даними слідства, хлопчик народився другою дитиною в сім’ї. При народженні мав вади серця та за рекомендаціями лікарів потребував оперативного втручання у віці 6-8 місяців.

Однак мати, достовірно знаючи про необхідність лікування та можливі наслідки, незважаючи на безоплатність проведення операції, дитину на лікування до медзакладу не відвезла, що призвело до її смерті.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Звягельської окружної прокуратури зібрано достатньо доказів для обвинувачення матері дитини у вчиненні кримінального правопорушення.

За скоєний злочин їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Стосовно старшої дитини органами опіки було прийнято рішення про відібрання.

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