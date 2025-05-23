У Кривому Розі медики ВЛК, які погоріли на хабарі у $10000, постали перед судом

Медиків ВЛК відправили за ґрати.

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У четвер, 22 травня, Інгулецький райсуд Кривого Рогу Дніпропетровської області виніс вирок у справі про хабарництво у військово-лікарській комісії. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Зазначається, що члена ВЛК та медичну сестру – секретаря постійно діючої ВЛК відправилися за ґрати за вимагання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 доларів США частину якої обвинувачені отримали та були викриті.

Обвинувачені повністю визнали свою провину у сприянні ухиленню військовозобов’язаного від служби шляхом винесення рішення про його непридатність до військової служби.

«Суд визнав їх винними та призначив покарання у вигляді двох років ув’язнення для кожного», - заявили у суді.

З рішенням суду від 25 травня 2025 року у справі № 213/1709/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

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