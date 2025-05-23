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Кабмін розробив законопроект щодо удосконалення правового регулювання мобілізаційної підготовки та мобілізації

17:15, 23 травня 2025
Запропоновані зміни регулюють повноваження Мінекономіки в сфері мобілізаційної підготовки.
Кабмін розробив законопроект щодо удосконалення правового регулювання мобілізаційної підготовки та мобілізації
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України законопроект 13298 «Про внесення змін до окремих статей Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»». Запропоновані зміни регулюють повноваження Міністерства економіки України в сфері мобілізаційної підготовки.

Як зазначено у пояснювальній записці до документа, законопроект розроблено на виконання однієї з рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту відповідності на тему «Діяльність Міністерства економіки України щодо забезпечення функціонування національної економіки в особливий період». 

Рахункова палата нагадала, що аудит охоплював період 2022–2023 років та 9 місяців 2024 року і мав на меті надати оцінку відповідності діяльності Мінекономіки його повноваженням у частині мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно із чинним Законом до повноважень Міністерства належить участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку з урахуванням мобілізаційних потреб, а також координація роботи щодо їх розробки. Водночас аудитори встановили, що наразі такі програми у системі прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку не передбачені, тож положення Закону запропонували актуалізувати.

Відповідальний за аудит член Рахункової палати Геннадій Пліс, коментуючи ухвалення цього законопроекту Урядом зазначив, що його прийняття Верховною Радою сприятиме вдосконаленню правового регулювання у сфері мобілізаційної підготовки.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект 13284 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо особливостей притягнення до кримінальної відповідальності осіб, призваних на військову службу. 

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Верховна Рада України Кабінет Міністрів України мобілізація

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