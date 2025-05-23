Кабмин разработал законопроект по совершенствованию правового регулирования мобилизационной подготовки и мобилизации

Предложенные изменения регулируют полномочия Минэкономики в сфере мобилизационной подготовки.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект 13298 «О внесении изменений в отдельные статьи Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Предложенные изменения регулируют полномочия Министерства экономики Украины в сфере мобилизационной подготовки.

Как указано в пояснительной записке к документу, законопроект разработан во исполнение одной из рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита соответствия на тему «Деятельность Министерства экономики Украины по обеспечению функционирования национальной экономики в особый период».

Счетная палата напомнила, что аудит охватывал период 2022–2023 годов и 9 месяцев 2024 года и имел целью дать оценку соответствия деятельности Минэкономики его полномочиям в части мобилизационной подготовки и мобилизации.

Согласно действующему Закону, к полномочиям Министерства относится участие в разработке проектов государственных программ экономического и социального развития с учетом мобилизационных потребностей, а также координация работы по их разработке. Вместе с тем аудиторы установили, что на сегодняшний день такие программы в системе прогнозных и программных документов экономического и социального развития не предусмотрены, поэтому положения Закона предложено актуализировать.

Ответственный за аудит член Счетной палаты Геннадий Плис, комментируя одобрение этого законопроекта Правительством, отметил, что его принятие Верховной Радой будет способствовать совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 13284 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно особенностей привлечения к уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу.

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