Мобилизация не спасет коррупционеров от приговора – депутаты предлагают изменения в УК и УПК

Депутаты указывают, что на данный момент имеет место ситуация, когда лицо в течение длительного времени проходит военную службу, судебное производство приостановлено, а сроки привлечения к уголовной ответственности продолжают истекать, в результате чего обвиняемые могут избежать уголовной ответственности.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Время, проведенное на военной службе, не будет влиять на срок давности, после истечения которого лицо, совершившее коррупционное преступление, уже не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 13284 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно особенностей привлечения к уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу. Среди инициаторов глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина вместе с коллегами – Александром Корниенко, Роксоланой Пидласой и другими.

Как отмечают авторы, согласно положениям статьи 335 УПК призыв лица для прохождения военной службы является основанием для приостановления судебного производства. Эти изменения были внесены в законодательство в 2022 году.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по состоянию на 29 апреля 2025 года в военные части мобилизовано 54 обвиняемых в уголовных производствах, в которых прокуроры САП поддерживают публичное обвинение. Это привело к приостановлению судебного разбирательства в отношении них.

«Однако приостановление уголовного производства в связи с мобилизацией не прерывает течение общих сроков привлечения лица к уголовной ответственности. На практике это создает ситуацию, когда судебное производство приостановлено, лицо в течение длительного времени проходит военную службу, а сроки привлечения к уголовной ответственности продолжают исчисляться и истекать. В результате обвиняемые могут избежать уголовной ответственности, если сроки давности закончатся до возобновления судебного процесса», – отмечают инициаторы законопроекта.

При этом положения статьи 335 УПК применяются для приостановления судебного производства независимо от того, участвует ли мобилизованное лицо непосредственно в боевых действиях или занимает тыловые должности.

«Однако мобилизованные лица, которые не находятся в зоне боевых действий, не лишены возможности участвовать в судебных заседаниях, в том числе благодаря возможности проведения таких заседаний в режиме видеоконференции.

Приостановление судебных производств в отношении всех мобилизованных лиц создает предпосылки для использования прохождения военной службы как средства уклонения от судебного разбирательства. Такой способ приостановления судебного производства распространен среди влиятельных фигурантов уголовных производств, отнесенных к подследственности НАБУ. Несмотря на прохождение военной службы в военных частях или на офицерских должностях, служба на которых предусматривает исключительно выполнение задач далеко за пределами ведения боевых действий (например, ТЦК, в тыловых подразделениях и т.д.), такие лица все еще могли бы продолжать участвовать в судебных заседаниях», – указывают депутаты.

Кроме того, вне внимания действующей статьи 335 УПК остается вопрос урегулирования приостановления судебного производства в отношении лиц, призванных для прохождения военной службы по контракту.

В связи с этим предлагается внесение изменений для урегулирования вопросов течения сроков давности привлечения к ответственности лиц, призванных для прохождения военной службы, и порядка приостановления судебного производства в отношении лиц, проходящих военную службу, в том числе военную службу по контракту.

Итак, в статье 49 Уголовного кодекса, которая регулирует порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, депутаты предлагают установить, что течение давности также приостанавливается, если лицо, совершившее уголовное правонарушение, досудебное расследование которого осуществляется детективами НАБУ или которое было направлено в суд прокурором САП, после его совершения было призвано на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или было принято на военную службу по контракту, и судебное производство в отношении такого лица было приостановлено судом.

Течение давности в отношении лиц, призванных на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и лиц, принятых на военную службу по контракту, возобновляется со дня их увольнения с военной службы по установленным законом основаниям или со дня возобновления судебного производства, которое было приостановлено по этим основаниям.

Соответственно, в статье 335 УПК, которая устанавливает порядок приостановления судебного производства, предлагается установить, что в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или принят на военную службу по контракту, суд приостанавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых, если оно осуществляется в отношении нескольких лиц.

Судебное производство в отношении лица, которое было призвано для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или принято на военную службу по контракту, приостанавливается судом по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе в случае установления судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого лица в судебном производстве, в том числе в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции), в связи с непосредственным участием такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности участия в судебном производстве, подтверждаются боевым приказом (боевым распоряжением), выданным командиром (начальником) военной части (органа, подразделения) ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и других созданных в соответствии с законом военных формирований, которое подтверждает непосредственное участие такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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