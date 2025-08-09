В Полтавской области разоблачили хищение 1,8 млн грн во время реконструкции канализации

Правоохранители разоблачили схему завладения 1,8 миллиона на реконструкции канализационного коллектора.

В Полтавской области подозревают директора строительного общества и частного предпринимателя в присвоении бюджетных средств и пособничестве во время реконструкции коллектора "Полтававодоканал". Об этом сообщает областная прокуратура.

Для проведения работ предприятие заключило договор с компанией, занимающейся строительно-монтажными работами. Подрядчик, по версии следователей, завысил объемы и стоимость выполненного, присвоив около 1,8 миллиона гривен.

Частный предприниматель, отвечавший за техническое наблюдение, не только не выявил нарушений, но и способствовал их сокрытию, подписав акты выполненных работ.

Директору сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения).

Предпринимателю – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (пособничество в совершении указанного преступления).

