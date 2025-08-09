На Полтавщині викрили розкрадання 1,8 млн грн під час реконструкції каналізації

Правоохоронці викрили схему заволодіння 1,8 мільйона на реконструкції каналізаційного колектора.

У Полтавській області підозрюють директора будівельного товариства та приватного підприємця у привласненні бюджетних коштів і пособництві під час реконструкції колектора "Полтававодоканал". Про це повідомляє обласна прокуратура.

Для проведення робіт підприємство уклало договір із компанією, що займається будівельно-монтажними роботами. Підрядник, за версією слідчих, завищив обсяги та вартість виконаного, привласнивши близько 1,8 мільйона гривень.

Приватний підприємець, який відповідав за технічний нагляд, не лише не виявив порушень, а й сприяв їх приховуванню, підписавши акти виконаних робіт.

Директору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану).

Підприємцю – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво у вчиненні вказаного злочину).

