РФ предложила ограниченное перемирие с Украиной перед саммитом с Трампом, — The Economist

20:41, 9 августа 2025
Перед саммитом российский лидер предложил ограниченное прекращение огня на суше и на море, указывают в СМИ.
Источник фото: Getty Images
Как известно, 8 августа истек срок ультиматума, который президент США Дональд Трамп установил для главы Кремля Владимира Путина: либо прекращение боевых действий, либо новые разрушительные санкции. И казалось, что дедлайн прошел без последствий, однако позже Белый дом сообщил о запланированном на 15 августа в Аляске саммите Трампа и Путина.

По информации издания The Economist, перед саммитом российский лидер предложил ограниченное прекращение огня на суше и на море. Источники СМИ также допускают возможность более масштабного соглашения, которое могло бы зафиксировать заморозку конфликта.

В то же время между позициями Украины, России и США сохраняется значительное расхождение, а истинные намерения Путина вызывают сомнения, пишет The Economist.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения. В то же время в СМИ утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Уиткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Впоследствии европейские страны вместе с Украиной представили Соединенным Штатам контрпредложение по завершению войны, отвергнув требование главы Кремля Владимира Путина передать России территории Украины в обмен на прекращение огня. Как указали в The Wall Street Journal со ссылкой на европейских должностных лиц, план был разработан правительствами Великобритании, Германии, Франции и Украины и должен стать рамкой для возможных переговоров между Дональдом Трампом и российским лидером.

Перед этим Владимир Зеленский после разговоров с партнерами заявил, что не видит сдвигов в позиции России.

США Украина Дональд Трамп война переговоры

