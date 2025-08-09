РФ запропонувала обмежене перемир'я з Україною перед самітом із Трампом, — The Economist

Перед самітом російський лідер запропонував обмежене припинення вогню на суші та на морі, зазначають у ЗМІ.

Як відомо, 8 серпня сплив термін ультиматуму, який президент США Дональд Трамп встановив для очільника Кремля Володимира Путіна: або припинення бойових дій, або нові руйнівні санкції. І здавалося, що дедлайн минув без наслідків, однак згодом Білий дім повідомив про запланований на 15 серпня в Алясці саміт Трампа та Путіна.

За інформацією видання The Economist, перед самітом російський лідер запропонував обмежене припинення вогню на суші та морі. Джерела ЗМІ також допускають можливість масштабнішої угоди, яка могла б зафіксувати замороження конфлікту.

Водночас між позиціями України, Росії та США зберігається значна розбіжність, а справжні наміри Путіна викликають сумніви, пише The Economist.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення. Водночас у ЗМІ стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Згодом європейські країни разом з Україною представили Сполученим Штатам контрпропозицію щодо завершення війни, відкинувши вимогу очільника Кремля Володимира Путіна передати Росії території України в обмін на припинення вогню. Як вказали у The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, план був розроблений урядами Великої Британії, Німеччини, Франції та України й має стати рамкою для можливих переговорів між Дональдом Трампом та російським лідером.

Перед цим Володимир Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії.

