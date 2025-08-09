Обещала «закрыть глаза» на нарушение таможенных правил: в Одессе поймали на взятке работницу таможни

Чиновница таможни, злоупотребляя должностью, получила более 270 тысяч за обещание не налагать максимальные штрафы за нарушение таможенных правил.

В Одессе сотрудницу таможни уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от представителя двух фирм. За более чем 270 тысяч гривен она пообещала проигнорировать нарушение таможенных правил. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, она пользовалась своим служебным положением, чтобы оказывать давление на представителей компаний. Женщина требовала более 270 тысяч гривен, обещая не принимать меры для максимального начисления штрафов за нарушение таможенных правил. Взятка служащая получила наличными.

Ее задержали и сообщили о подозрении за статьи о извлечении неправомерной выгоды, сопряженном с ее вымогательством.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тысяч гривен.

