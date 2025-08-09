Обіцяла за 270 тисяч «закрити очі» на порушення митних правил: в Одесі викрили співробітницю митниці

Чиновниця митниці, зловживаючи посадою, отримала понад ₴270 тисяч за обіцянку не накладати максимальні штрафи за порушення митних правил.

В Одесі співробітницю митниці викрили у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від представника двох фірм. За понад 270 тисяч гривень вона пообіцяла проігнорувати порушення митних правил. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, вона користувалася своїм службовим становищем, щоб тиснути на представників компаній. Жінка вимагала понад 270 тисяч гривень, обіцяючи не вживати заходів для максимального нарахування штрафів за порушення митних правил. Хабар службовиця отримала готівкою.

ЇЇ затримали та повідомили про підозру за статті про одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тисяч гривень.

