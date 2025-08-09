Практика судов
  1. В Украине

Уступки не делают жизнь наций безопаснее – Зеленский объяснил детали обсуждения завершения войны

21:58, 9 августа 2025
Владимир Зеленский заявил, что контакты с США продолжаются почти круглосуточно, но не все детали разглашаются.
Уступки не делают жизнь наций безопаснее – Зеленский объяснил детали обсуждения завершения войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно на разных уровнях, и не все детали переговоров становятся публичными. Он подчеркнул, что тактика Владимира Путина очевидна — избежать санкций, обменяв паузу в войне на легализацию захваченных украинских территорий.

«Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах. Это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины. Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, всей территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Эту вторую попытку раздела Украины России мы не допустим. Зная Россию — где вторая, там и третья», — подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что Украина стоит на четких позициях и стремится завершить войну достойным миром, основанным на надежной системе безопасности, которую готовы поддержать международные партнеры.

Он сообщил о докладе главы Офиса Президента Андрея Ермака из Великобритании и о переговорах представителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши, где Украина озвучила свои аргументы и предостережения.

«Путь к миру для Украины должен определяться вместе и только вместе с Украиной, это принципиально. И важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали на настоящий мир. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны», — подвел итог Зеленский.

Владимир Зеленский

