Поступки не роблять життя націй безпечнішим – Зеленський пояснив деталі обговорення завершення війни

21:58, 9 серпня 2025
Володимир Зеленський заявив, що контакти з США тривають майже цілодобово, але не всі деталі розголошуються.
Президент Володимир Зеленський заявив, що контакти з американською стороною тривають майже цілодобово на різних рівнях, і не всі деталі переговорів робляться публічними. Він наголосив, що тактика Володимира Путіна очевидна — уникнути санкцій, обмінявши паузу у війні на легалізацію захоплених українських територій.

«Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя», — підкреслив Президент.

Зеленський зазначив, що Україна стоїть на чітких позиціях і прагне завершити війну достойним миром, заснованим на надійній системі безпеки, яку готові підтримати міжнародні партнери.

Він повідомив про доповідь глави Офісу Президента Андрія Єрмака з Великої Британії та про переговори представників США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі, де Україна озвучила свої аргументи та застереження.

«Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово. І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни», — підсумував Зеленський.

