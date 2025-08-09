В ЦПД СНБО заявили, что россияне проигрывают информационную битву

По мнению руководителя ЦПД СНБО Коваленко, в ближайшие дни продолжится информационное противостояние, но россияне его проиграют.

Источник фото: иллюстрация Radio Free Europe/Radio Liberty

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что нынешние публикации в иностранных медиа являются частью информационного противостояния, которое продолжится в ближайшие дни.

По его словам, российская пропаганда пытается создать впечатление, что вопрос войны уже якобы решен.

«Россияне очень хотели создать картинку, что все уже решено, но сейчас они проигрывают эту информационную битву, потому что этот тезис уже затерт», — отметил Коваленко.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения. В то же время в СМИ утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Уиткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Впоследствии европейские страны вместе с Украиной представили Соединенным Штатам контрпредложение по завершению войны, отвергнув требование главы Кремля Владимира Путина передать России территории Украины в обмен на прекращение огня. Как указали в The Wall Street Journal со ссылкой на европейских должностных лиц, план был разработан правительствами Великобритании, Германии, Франции и Украины и должен стать рамкой для возможных переговоров между Дональдом Трампом и российским лидером.

Перед этим Владимир Зеленский после разговоров с партнерами заявил, что не видит сдвигов в позиции России.

По информации издания The Economist, перед саммитом российский лидер предложил ограниченное прекращение огня на суше и на море. Источники СМИ также допускают возможность более масштабного соглашения, которое могло бы зафиксировать заморозку конфликта.

В то же время между позициями Украины, России и США сохраняется значительное расхождение, а истинные намерения Путина вызывают сомнения, пишет The Economist.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.