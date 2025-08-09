Практика судів
У ЦПД РНБО заявили, що росіяни програють інформаційну битву

21:12, 9 серпня 2025
На думку керівника ЦПД РНБО Коваленка, наступні дні триватиме інформаційне протистояння, але росіяни його програють.
У ЦПД РНБО заявили, що росіяни програють інформаційну битву
Джерело фото: ілюстрація Radio Free Europe/Radio Liberty
Голова Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що нинішні публікації в іноземних медіа є частиною інформаційного протистояння, яке триватиме у найближчі дні.

За його словами, російська пропаганда намагається створити враження, що питання війни вже нібито вирішене.
«Росіяни дуже хотіли створити картинку, що все вже вирішено, але наразі вони програють цю інформаційну битву, бо ця теза вже затерта», — зазначив Коваленко.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією. 

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення. Водночас у ЗМІ стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Згодом європейські країни разом з Україною представили Сполученим Штатам контрпропозицію щодо завершення війни, відкинувши вимогу очільника Кремля Володимира Путіна передати Росії території України в обмін на припинення вогню. Як вказали у The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, план був розроблений урядами Великої Британії, Німеччини, Франції та України й має стати рамкою для можливих переговорів між Дональдом Трампом та російським лідером.

Перед цим Володимир Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії.

За інформацією видання The Economist, перед самітом російський лідер запропонував обмежене припинення вогню на суші та морі. Джерела ЗМІ також допускають можливість масштабнішої угоди, яка могла б зафіксувати замороження конфлікту.

Водночас між позиціями України, Росії та США зберігається значна розбіжність, а справжні наміри Путіна викликають сумніви, пише The Economist.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

