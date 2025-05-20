Мобілізація не рятуватиме корупціонерів від вироку – депутати пропонують зміни до КК та КПК

Депутати вказують, що наразі має місце ситуація, коли особа протягом тривалого часу проходить військову службу, судове провадження зупинено, а строки притягнення до кримінальної продовжують спливати, у результаті чого обвинувачені можуть уникнути кримінальної відповідальності

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Час, проведений на військовій службі, не буде впливати на строк давності, після спливу якого особу, яка вчинила корупційний злочин, вже не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроект 13284 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо особливостей притягнення до кримінальної відповідальності осіб, призваних на військову службу. Серед ініціаторів голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна разом з колегами – Олександром Корнієнком, Роксоланою Підласою та іншими.

Як зазначають автори, відповідно до положень статті 335 КПК призов особи для проходження військової служби є підставою для зупинення судового провадження. Ці зміни було внесено до законодавства у 2022 році.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, станом на 29 квітня 2025 року у військові частини мобілізовано 54 обвинувачених у кримінальних провадженнях, у яких прокурори САП підтримують публічне обвинувачення. Це призвело до зупинення судового розгляду щодо них.

«Однак зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією не перериває перебігу загальних строків притягнення особи до кримінальної відповідальності. На практиці це створює ситуацію, коли судове провадження зупинено, особа протягом тривалого часу проходить військову службу, а строки притягнення до кримінальної продовжують обраховуватися та спливати. У результаті обвинувачені можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо строки давності закінчаться до поновлення судового процесу», зазначають ініціатори законопроекту.

При цьому положення статті 335 КПК застосовується для зупинення судового провадження, незалежно від того чи мобілізована особа бере безпосередню участь у бойовий діях, чи займає тилові посади.

«Однак мобілізовані особи, які не перебувають в зоні бойових дій не позбавлені можливості брати участь у судових засіданнях, зокрема завдяки можливості проведення таких засідань у режимі відеоконференції.

Зупинення судових проваджень щодо усіх мобілізованих осіб створює передумови використання проходження військової служби як засобу ухилення від судового розгляду. Такий спосіб зупинення судового провадження поширений серед впливових фігурантів кримінальних проваджень, віднесених до підслідності НАБУ. Незважаючи на проходження військової служби у військових частинах чи на офіцерських посадах, служба на яких передбачає виключно виконання завдань далеко за межами ведення бойових дій (наприклад, ТЦК, в тилових підрозділах тощо), такі особи все ще могли б продовжувати брати участь у судових засіданнях», вказують депутати.

Крім того, поза увагою чинної статті 335 КПК залишається питання врегулювання зупинення судового провадження стосовно осіб, призваних для проходження військової служби за контрактом.

У зв'язку з цим пропонується внесення змін для врегулювання питань перебігу строків давності притягнення до відповідальності осіб, призваних для проходження військової служби та порядку зупинення судового провадження стосовно осіб, які проходять військову службу, в тому числі військову службу за контрактом.

Отже, у статті 49 Кримінального кодексу, яка регулює порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності депутати пропонують встановити, що перебіг давності також зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється детективами НАБУ або яке було направлено до суду прокурором САП, після його вчинення була призвана на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або була прийнята на військову службу за контрактом, і судове провадження щодо такої особи було зупинено судом.

Перебіг давності щодо осіб, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та осіб, прийнятих на військову службу за контрактом, відновлюється з дня їх звільнення з військової служби з визначених законом підстав або з дня відновлення судового провадження, що було зупинено з цих підстав.

Відповідно у статті 335 КПК, яка встановлює порядок зупинення судового провадження пропонується встановити, що у разі, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, або прийнятий на військову службу за контрактом, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб.

Судове провадження щодо особи, що була призвана для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, або прийнята на військову службу за контрактом, зупиняється судом за клопотанням сторони кримінального провадження або за власною ініціативою у разі встановлення судом обставин, що свідчать про неможливість участі такої особи у судовому провадженні, в тому числі у режимі дистанційного судового провадження (відеоконференції), у зв’язку із безпосередньою участю такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Обставини щодо неможливості участі у судовому провадженні підтверджуються бойовим наказом (бойовим розпорядженням), виданим командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань, яке підтверджує безпосередню участь такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Автор: Наталя Мамченко

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