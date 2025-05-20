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П’яний чоловік побив колишню дружину на очах у дітей — що вирішив суд

18:17, 20 травня 2025
Багатодітна мати та її діти стали жертвам домашнього насильства.
П’яний чоловік побив колишню дружину на очах у дітей — що вирішив суд
Фото: facebook.com/kma.court.gov.ua
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Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність постанови суду першої інстанції у справі про насильство в сім’ї. Апеляційну скаргу захисника – відхилив. Адвокат стверджував, що у діях його підзахисного немає складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-2 КУпАП (домашнє насильство), позаяк між колишнім подружжям виник конфлікт. Про це інформує офіційний сайт суду.

За його словами, жінка не пускала чоловіка до будинку, який є його власністю. Тому він її вдарив, завдавши легких тілесних ушкоджень. При цьому щодо дітей ніяких насильницьких дій не вчиняв.

Тож переконаний, що Ярмолинецький районний суд Хмельницької області незаконно визнав його винним за частинами 1 і 2 статті 173-2 КУпАП та наклав стягнення у виді громадських робіт на максимальний строк – 50 год.

Твердження адвоката – безпідставні, вважає апеляційний суд. У протоколах про адмінправопорушення йдеться, що 23 лютого 2025 року близько восьмої години вечора чоловік шарпав колишню дружину за одяг, чим вчинив домашнє насильство фізичного характеру. Очевидцями насильства щодо матері стали її четверо дітей, психічному здоров’ю яких також була завдана шкода.

У суді жінка розповіла, що того вечора колишній чоловік прийшов додому в нетверезому стані. Ногою бив у двері, кричав, що це його хата, хотів битися й ударив її в обличчя. Усі діти були в цей час вдома, чули конфлікт, а двоє старших – бачили. Наймолодша, чотирирічна донька, вибігала до них і просила батька заспокоїтися. Діти злякалися й тепер не хочуть з ним спілкуватися.

Поліцейські, які тоді прибули на виклик, склали щодо кривдника протоколи про вчинення домашнього насильства та видали терміновий заборонний припис строком на 10 діб.

На думку апеляційного суду, місцевий суд дійшов обґрунтованого висновку про наявність в діях чоловіка складу адміністративних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 173-2 КУпАП.

ХАС зазначив: «Судом першої інстанції правильно встановлено, що з боку чоловіка мало місце домашнє насильство фізичного характеру щодо (колишньої дружини), і оскільки діти були присутні у будинку під час цього насильства стосовно їхньої матері, чули, частина з них бачили це насильство, він вчинив домашнє насильство психологічного характеру щодо усіх чотирьох дітей».

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