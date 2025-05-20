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З 2022 року незаконно виїхали за кордон щонайменше 45 тисяч чоловіків – Тимчасова слідча комісія Верховної Ради

14:15, 20 травня 2025
Кількість громадян, які вдало або невдало здійснювали незаконний перетин кордону, сягає щонайменше 75 тисяч осіб.
З 2022 року незаконно виїхали за кордон щонайменше 45 тисяч чоловіків – Тимчасова слідча комісія Верховної Ради
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У Верховній Раді, з посиланням на Державну прикордонну службу, повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, незаконний перетин державного кордону вдало здійснили щонайменше 44,9 тис. громадян.

Крім того, під час спроби незаконного перетину кордону були затримані ще майже 30 тис. чоловіків.

Відповідну інформацію 20 травня за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради повідомила народний депутат Юлія Яцик (позафракційна).

Незаконний перетин державного кордону громадяни здійснюють переважно такими способами:

перетин кордону за підробленими документами (про зняття з військового обліку, довідки ВЛК про непридатність, документи про статус багатодітного батька, про статус здобувача вищої освіти тощо)

без проходження відповідного прикордонного контролю (тобто, поза межами пунктів пропуску)

з використанням паспортів громадян іноземних держав

виїзд через систему «Шлях» як водіїв, що здійснюють перевезення медичних, гуманітарних вантажів

на підставі листів державних та правоохоронних органів до Державної прикордонної служби

Також певна кількість громадян, які законно виїхали за кордон, вчасно не повернулися в Україну. Однак точні дані щодо вказаної категорії осіб наразі невідомі.

Засідання ТСК 20 травня 2025 року, джерело Facebook-сторінка Юлії Яцик

Автор: В’ячеслав Хрипун

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