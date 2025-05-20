С 2022 года незаконно выехали за границу не менее 45 тысяч мужчин – Временная следственная комиссия Верховной Рады

Число граждан, удачно или неудачно осуществлявших незаконное пересечение границы, достигает, по меньшей мере, 75 тысяч человек.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде со ссылкой на Государственную пограничную службу сообщили, что с момента полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, незаконно, но при этом удачно, государственную границу пересекли, по меньшей мере, 44,9 тыс. граждан.

Кроме того, при попытке незаконного пересечения границы были задержаны еще около 30 тыс. мужчин.

Соответствующую информацию 20 мая по итогам заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады сообщила народный депутат Юлия Яцык (внефракционная).

Незаконное пересечение государственной границы граждане осуществляют преимущественно такими способами:

пересечение границы по поддельным документам (о снятии с военного учета, справки ВЛК о непригодности, документы о статусе многодетного отца, о статусе соискателя высшего образования и т. п.)

без прохождения соответствующего пограничного контроля (т. е. вне пунктов пропуска)

с использованием паспортов граждан иностранных государств

выезд через систему «Шлях» в качестве водителей, осуществляющих перевозку медицинских, гуманитарных грузов

на основании писем государственных и правоохранительных органов в Государственную пограничную службу

Также определенное количество граждан, законно выехавших за границу, вовремя не вернулись в Украину. Однако точные данные касательно указанной категории лиц в настоящее время неизвестны.

Заседание ВСК 20 мая 2025 года, источник Facebook-страница Юлии Яцик

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.