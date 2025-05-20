За 4 месяца 2025 года государственные исполнители взыскали почти 6 млрд грн — Минюст

В целом на исполнении в ГИС на начало мая находилось почти 3,8 млн документов на сумму более 1,49 трлн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины сообщило, что по состоянию на 1 мая 2025 года органами принудительного исполнения по всей стране фактически исполнено более 611 тыс. исполнительных документов, по которым взыскано почти 6 млрд гривен.

В целом на исполнении в Государственной исполнительной службе находилось почти 3,8 млн документов на сумму свыше 1,49 трлн грн. Завершено 826 252 документа на сумму более 42,6 млрд грн.

Взыскания средств в бюджет

По состоянию на 1 мая государственные исполнители фактически исполнили 449 457 решений, по которым взыскано 2,08 млрд гривен в бюджет.

В целом подлежало исполнению 1 963 638 документов на общую сумму более 58,5 млрд грн. На сегодняшний день завершено 594 830 исполнительных производств на сумму более 6,3 млрд грн.

Взыскания, связанные с трудовыми правоотношениями

За отчетный период фактически исполнено 2 816 документов на 159,4 млн грн. Это решения о взыскании задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

В целом подлежало исполнению 35 129 документов на сумму более 1,86 млрд грн. На сегодняшний день завершено 3 109 таких документов на сумму 169 млн грн.

Взыскание алиментов

По состоянию на 1 мая органами государственной исполнительной службы взыскано 4,93 млрд грн алиментов. Кроме того, к 148,8 тыс. должников применены предусмотренные законом ограничения: запрет выезда за границу, управление транспортными средствами, пользование оружием и др.

Исполнительный сбор, взыскиваемый в бюджет в случае фактического исполнения решения, составил 769 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.